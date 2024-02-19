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Россия заподозрила наличие «Новичка» у США

Минобороны России: до 2018 года США подтверждали обладание веществами «Новичок»

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picture-alliance/Godong/Global Look Press

США до сих пор могут обладать веществами типа «Новичок», об их существовании Вашингтон регулярно уведомлял международные организации до 2018 года. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны России.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, Америка в прошлом каждый год указывала, что хранит на своей территории 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ.

«Согласно нашим данным, речь идет о соединениях, которые относятся к классу амидидофторфосфатов. Они более известны американской общественности под названием «Новичок», — отметил Кириллов.

Генерал-лейтенант добавил, что 460 метрических тонн веществ — это около 2% от общего запаса США на тот период.

Вещества типа «Новичок» стали активно обсуждать в прессе после того, как британские спецслужбы заподозрили, что именно его использовали для отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.

Отравление Скрипаля и его дочери произошло в марте 2018 года, вместе с ними пострадал полицейский, отреагировавший на вызов. Согласно данным британцев, нервно-паралитическое вещество было влито в поддельный флакон духов.

По версии британских спецслужб, за отравлением стоят офицеры российской военной разведки.

В 2021 году представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в США зарегистрировано около 140 патентов, которые связаны с боевым применением «Новичка» и защитой от веществ этого типа.

Ранее выяснилось, почему США еще способны на химическую атаку, а Россия уже нет.

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