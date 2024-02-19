В Минобороны РФ обвинили Украину в применении химических гранат

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины в прошлом году несколько раз применяли против российских военных химгранаты. Его слова приводятся в брифинге Минобороны.

По его словам, 28 декабря на Краснолиманском направлении ВСУ сбросили с беспилотника на российские позиции газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс».

Он пояснил, что данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками.

Генерал заявил, что факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях военного конфликта является нарушением статьи I Конвенции о запрещении химического оружия.

По его информации, это не единичный случай применения Украиной нелетального химического оружия. Он добавил, что в апреле украинские войска сбросили на позиции ВС РФ ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6».

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