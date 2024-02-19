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Бербок подтвердила скорое принятие решения об операции ЕС в Красном море

МИД Германии: ЕС намерен принять решение об операции в Красном море 19 февраля

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что 19 февраля Евросоюз примет решение о военной операции в Красном море. Об этом пишет Reuters.

До этого о запуске миссии ЕС в этот день сообщал ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя содружества. Операция получит название Aspides («Щиты»). Ожидается, что свои цели и задачи миссия выполнит уже через год.

Как писала испанская газета El País, во главе операции встанет Греция, а оперативный штаб миссии будет находиться на борту итальянского корабля. Утверждается, что корабли ЕС будут реагировать только на атаки с моря и не будут производить выстрелы в сторону материка. При этом миссию ЕС будут проводить отдельно от возглавляемой США операции Prosperity Guardian, однако между ними будут вестись сотрудничество и обмен данными.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявлял, что военно-морская миссия стран ЕС будет оборонительной.

Ранее Боррель призвал ЕС готовиться к войне.

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