В ВСУ заявили, что готовились к началу российской военной операции

Вооруженные силы Украины готовились к военному конфликту с Россией пять месяцев — с осени 2021 года. Об этом заявил новый командующий Сухопутными войсками, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Павлюк в июле 2021 года был назначен командующим Операцией объединенных сил ВСУ. После проведения анализа, по его словам, он уже осенью понимал «очень большую вероятность, что будет» конфликт.

Масштабы конфликта «было еще трудно понимать», но то, что «он захватит территорию Луганской и Донецкой области — это было очевидно», сказал генерал-лейтенант.

Он утверждает, что были все признаки того, что российские войска будут введены не только со стороны ДНР и ЛНР, но и других территорий.

«Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий <...>. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было — мы должны были выстоять...», — добавил Павлюк.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов о кадровых перестановках в военном командовании страны. Главой сухопутных войск стал Александр Павлюк, десантно-штурмовых — Игорь Скибюк, командующим сил теробороны — Игорь Плахута.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.