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Назван самый пугающий для ВСУ российский самолет

Военэксперт Матвийчук: бойцы ВСУ больше всего боятся истребителей МиГ-31

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше всего ненавидят российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, которые могут использовать гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Он предположил, что на территории Украины ВСУ объявляют воздушную тревогу даже из-за одного МиГ-31.

Матвийчук отметил, что при этом украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут отследить этот самолет, потому что МиГ-31 развивает скорость до 2,8 тыс. километров в час.

До этого снайпер ВСУ Елена Белозерская призналась, что ее и других бойцов раздражают российские беспилотники. Она также отметила, как изменились сегодняшние битвы против России по сравнению с боями 2014 и 2017 годов. Боевые действия в 2023 году стали сложнее, характер войн изменился.

Другой солдат ВСУ рассказал о трудных условиях на линии фронта. В сети появилось видео разговора с родными раненого бойца украинской армии, которого бросили однополчане. Военного бросили под Авдеевкой.

Ранее в США сообщили, что Запад пытается предотвратить развал ВСУ.

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