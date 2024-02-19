Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника

Силы противовоздушной обороны йеменского движения «Ансар Аллах» с помощью ракеты сбили разведывательно-ударный беспилотник MQ-9, принадлежащий США. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель движения Яхья Сария.

По его словам, удар был нанесен с территории йеменского портового города Ходейда в тот момент, когда американский дрон «выполнял враждебную миссию» против Йемена от имени Израиля.

Утром 19 февраля также стало известно, что хуситы «Ансар Аллах» ударили по судну Великобритании Rubymar в Аденском заливе, в результате этого оно получило серьезные повреждения и может затонуть.

17 февраля телеканал Al Masirah сообщал, что Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее сообщалось, что Греция возьмет на себя командование новой миссией Евросоюза в Красном море.