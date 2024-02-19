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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены включили в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Данные об этом появились на официальном ресурсе по оповещению населения.

Так, сирены работают в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

До этого в подконтрольном Киеву городе Херсоне стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры. По его словам, повреждения зафиксировали после взрывов.

До этого взрыв произошел в городе Днепре на юго-востоке Украины. По данным издания «Страна», в это же время сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях страны.

17 февраля инфраструктурный объект на окраине Запорожья получил повреждения. Глава подконтрольной Украине части региона Иван Федоров в своем Telegram-канале подтвердил факт взрыва, но не конкретизировал, о каком объекте идет речь. В этот же день агентство Укринформ сообщило о взрывах в Запорожье и Херсоне.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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