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Хуситы нанесли удар по британскому судну Rubymar, оно может затонуть

Хуситы нанесли удар по британскому судну Rubymar в Аденском заливе

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Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате этого оно получило серьезные повреждения и может затонуть. Об этом говорится в заявлении мятежников, передает ТАСС.

«Военно-морские силы ВС Йемена провели военную операцию, поразив несколькими корабельными ракетами британское судно Rubymar в Аденском заливе», — говорится в заявлении.

По словам мятежников, судно получило «сильные повреждения», из-за чего полностью остановилось. Rubymar, считают они, «подвергается риску затонуть в Аденском заливе».

17 февраля телеканал Al Masirah сообщал, что Британия и США нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене.

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявлял, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в Красном море. За несколько дней до этого войска США и Британии нанесли два новых удара по объектам хуситов в Йемене. Целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй — ряд объектов в районе Тухаят.

Ранее хуситы заявили об атаке на американское судно в Красном море.

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