Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области за сутки зафиксировали четыре прилета со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ за сутки выпустили четыре снаряда по Белгородской области

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток выпустили четыре снаряда по населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, по многостороннему автомобильному пункту пропуска «Нехотеевка» в Белгородском районе были выпущены три артиллерийских снаряда. Еще один снаряд ударил по селу Журавлека. Этот же населенный пункт атаковал дрон-камикадзе. По словам чиновника, после отражения средствами противовоздушной обороны воздушной атаки ВСУ на 18 февраля разрушения зафиксированы в селе Беловское — повреждена одна легковая машина.

Также в Волоконовском районе в селе Козловка обнаружен и уничтожен саперами министерства обороны РФ украинский беспилотник. Там никто не пострадал, разрушений также нет.

В Валуйском городском округе в селе Солоти 18 февраля был обнаружен и ликвидирован военными иженерами взрывоопасный предмет, обошлось без последствий, рассказал Гладков.

Накануне Гладков сообщал, что Белгородскую область за сутки атаковали 16 беспилотников ВСУ.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами