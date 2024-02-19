В Белгородской области за сутки зафиксировали четыре прилета со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток выпустили четыре снаряда по населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, по многостороннему автомобильному пункту пропуска «Нехотеевка» в Белгородском районе были выпущены три артиллерийских снаряда. Еще один снаряд ударил по селу Журавлека. Этот же населенный пункт атаковал дрон-камикадзе. По словам чиновника, после отражения средствами противовоздушной обороны воздушной атаки ВСУ на 18 февраля разрушения зафиксированы в селе Беловское — повреждена одна легковая машина.

Также в Волоконовском районе в селе Козловка обнаружен и уничтожен саперами министерства обороны РФ украинский беспилотник. Там никто не пострадал, разрушений также нет.

В Валуйском городском округе в селе Солоти 18 февраля был обнаружен и ликвидирован военными иженерами взрывоопасный предмет, обошлось без последствий, рассказал Гладков.

Накануне Гладков сообщал, что Белгородскую область за сутки атаковали 16 беспилотников ВСУ.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.