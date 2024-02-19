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Сальдо выступил за широкую демилитаризованную зону с Украиной

Сальдо: демилитаризованная зона с Украиной должна составлять не менее 150-200 км

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что демилитаризованная зона вглубь Украины от границы Российской Федерации должна составлять не менее 200 км. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, боевые действия должны быть прекращены, а тяжелые вооружения Вооруженных сил Украины отодвинуты от российский границы на расстояние, недоступное для их применения. Чиновник уточнил, что нужна демилитаризованная зона, в разы более широкая, чем дальность полеты снарядов от ракетной системы залпового огня дальнего действия и оперативно-тактических ракет «Точка-У».

«Это где-то не менее 150-200 километров», — высказал свое мнение Сальдо.

Он также добавил, что украинские военные должны покинуть весь правый берег Херсонской области, включая Снигиревский и Александровский округа.

Украинские зенитные ракеты С-200, предположительно, имеют дальность полета до 600 км. После прекращения огня эти ракеты должны быть отодвинуты на Западную Украину, в лучшем случае — уничтожены, заявил Сальдо.

Накануне Сальдо заявлял, что взятие Авдеевки под контроль российских войск показало, что ВСУ не умеют обороняться, а могут лишь обстреливать мирное население.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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