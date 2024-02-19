Российская разведка перехватила телефонный разговор между бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и его родственником. Запись опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

Во время разговора боец рассказал о плачевной обстановкой на фронте. По его словам, на всех направлениях фронта украинская армия несет огромные потери. Так, в районе Работино Запорожской области ВСУ каждый день теряют до 20 человек, не считая выживших раненых. Знакомый замкомандира подтвердил, что ситуация действительно серьезная.

Родственник после рассказа посоветовал украинскому военнослужащему не проявлять героизма и беречь себя.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военнослужащие находятся в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства страны.

Также украинский военный Андрей Камынин, бежавший в Россию, посоветовал своим сослуживцам «валить» из Вооруженных сил Украины. Во время допроса он рассказал, что служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожской линии фронта. Военнослужащий признался, что в рядах украинских войск нет мотивации и повсеместно встречаются случаи дезертирства.

Ранее Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ.