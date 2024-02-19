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Российские саперы начали разминирование дорог и зданий в Авдеевке

Минобороны РФ: саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке

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Мстислав Чернов/AP

Российские военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке в ДНР. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, инженеры исследуют дороги и прилегающие к ним территории. Отдельные группы саперов осматривают уцелевшие в ходе боев дома, придомовые территории и объекты городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Командир инженерного взвода с позывным «Усман» рассказал, что саперы нашли на дорогах Авдеевки мины советского производства, вооружение стран НАТО, мины-ловушки.

В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки саперы в черте города разминировали мост, под которым нашли закладку из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов, принадлежащих украинским войскам.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Ранее в США назвали следующую цель России после Авдеевки.

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