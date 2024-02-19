Российские военные продолжили операцию по полной зачистке Авдеевки от ВСУ

Российские военные зачищают пригородные районы Авдеевки в ДНР от оставшихся солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что силы РФ в настоящее время продолжают блокировать их украинские подразделения вокруг Авдеевки.

17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В оборонном ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным узлом обороны украинской армии. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось покинуть укрепрайон, оставив оружие и военную технику.

Обозреватель Global Times Ху Сицзинь назвал взятие Авдеевки российскими войсками наиболее важным изменением в ходе спецоперации с весны 2023 года.

Ранее в США назвали следующую цель России после Авдеевки.