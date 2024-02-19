В США сообщили, что Европа обсуждает создание альтернативы НАТО

Европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут заменить или дополнить НАТО, так как существуют опасения, что Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штатов и сократить поддержку альянса. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации источника, европейцы с ужасом наблюдают за «слабостью» нынешнего лидера американского государства Джо Байдена, а также опасаются прихода Трампа, который неоднократно нелестно высказывался о НАТО и роли Европы в альянсе.

Отмечается, что опасения в Европе вызвали слова Трампа о том, что он бы поддерживал возможное нападение третьих стран на одно государство — члена НАТО, которое выделяет на оборону менее 2% от своего ВВП.

19 февраля американское издание Bloomberg писало, что члены Организации НАТО на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали возможность атаки на одну из стран альянса со стороны России.

The Times сообщало, что слова Дональда Трампа о планах поощрять атаки России на страны НАТО вызвали беспокойство политиков из европейских стран, в частности Эстонию.

11 февраля Дональд Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обсечению обороны.

Ранее в США предложили исключать из НАТО страны с маленьким оборонным бюджетом.