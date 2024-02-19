ВСУ используют компанию «Новая почта» в своих целях

Украинские военные используют гражданскую почтовую компанию «Нова пошта» («Новая почта») в качестве одного из главных партнеров для военной логистики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нередко прибегают к использованию гражданской техники для незаметной транспортировки оружия и боеприпасов.

«Нова пошта» — одна из главных компаний, технику и помещения которой украинские военные используют для своих целей, сказал собеседник агентства, добавив, что также наблюдаются и другие случаи использования гражданских грузовиков, включая частные, в интересах украинской армии.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины стали применять новую технологию для ударов по Белгородской области. Речь идет об использовании связок беспилотников с ретрансляторами, увеличивающие дальность полета.

Ранее в Генштабе ВС РФ не исключили нового контрнаступления ВСУ.