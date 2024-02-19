Командир ВС РФ рассказал о плотном минировании Авдеевки бойцами ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) плотно заминировали территорию Авдеевки перед отступлением. Об этом заявил командир инженерного взвода с позывным «Усман», сообщает ТАСС.

«Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки. Очень ухищряется противник в этом плане. Поэтому работаем аккуратно, не спеша», — рассказал командир.

Военнослужащий отметил, что украинские войска в большинстве случаев используют мины советского производства, но иногда применяют и натовские боеприпасы.

До этого украинский солдат заявил о больших потерях ВСУ из-за ловушек российских саперов.

В январе сообщалось, что инженерные войска РФ займутся разминированием сельхозугодий и участков, прилегающих к пунктам электропередачи под Донецком для безопасности мирных граждан.

Ранее в Чечне разработали рой дронов-саперов.