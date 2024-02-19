Под обломками взорванного Израилем дома в Рафахе остаются не менее 28 человек

Не менее 28 человек остаются под завалами жилого дома, который был разрушен в Рафахе в результате действий армии Израиля. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным источника, спасатели и силы гражданской обороны принимают попытки найти людей под обломками. На данный момент эти люди считаются пропавшими без вести.

19 февраля сообщалось, что Норвегия станет посредником между Израилем и Палестиной в вопросе переводов таможенных доходов анклава, часть которых заморозило еврейское государство.

В этот же день министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС ищет замену главарю движения в секторе Газа, так как они столкнулись с поражением и уже не контролируют регион.

До этого стало известно, что израильские власти во время священного для мусульман месяца Рамадан пропустят на Храмовую гору в Иерусалиме не более 15 тысяч палестинцев.

Ранее Египет обратится в Международный суд ООН из-за Израиля.