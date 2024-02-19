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В США сообщили о разработке НАТО сценария нападения со стороны России

Bloomberg: НАТО разрабатывает сценарий отражения нападения со стороны России

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Global Look Press

Члены Организации Североатлантического договора (НАТО) на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали возможность атаки на одну из стран альянса со стороны России. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сейчас члены НАТО ведут приватные разговоры о российской атаке на одного из них как об угрозе, которая требует срочного реагирования», — сказано в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, в НАТО растут сомнения в том, что Соединенные Штаты сохранят свою роль защитника Европы.

19 февраля издание The Times писало, что слова бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планах поощрять атаки России на страны НАТО вызвали беспокойство политиков из европейских стран, в частности Эстонию.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае войны с Западом ударит по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону.

Ранее в Германии раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков».

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