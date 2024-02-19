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Военкор Пегов: российские войска вошли в село Работино

Военкор Пегов сообщил, что российские солдаты вошли в Работино

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска вошли в село Работино, расположенное в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале WarGonzo сообщает военкор Семен Пегов.

По его словам, имеется информация о том, что бои идут уже в самом населённом пункте. Вернее, подчеркнул военкор, в том, что от него осталось.

Пегов отметил, что первым группам российских бойцов удалось «зацепиться» за окраины Работино еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара и со стороны Вербового. Такой удар как раз был нанесен.

Военкор подчеркнул, что российским бойцам предстоит «серьезная работа» в селе.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие смогли занять четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе Работино на Запорожском направлении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные на Херсонском направлении смогли занять более выгодные позиции и поразили противника в районах населенных пунктов Львово и Тягинка, а также в Работино и Вербовое в Запорожской области.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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