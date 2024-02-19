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В Генштабе ВС РФ заявили, что военные НАТО под видом наемников управляют РСЗО и ПВО на Украине

Генерал Рудской заявил, что военные НАТО под видом наемников воюют на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Начальник Главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие стран НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

По словам генерала, военнослужащие НАТО под видом наемников управляют комплексами противовоздушной обороны, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов.

Рудской подчеркнул, что офицеры стран НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинской армии.

Ранее министерство иностранных дел Колумбии отреагировало на участие своих граждан в боевых действиях на Украине. Согласно пресс-релизу колумбийского МИД, граждане страны отправлялись на Украину по личному решению, и никаких двусторонних соглашений на этот счет не существует.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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Операция на Украине
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