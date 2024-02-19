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Генштаб ВС РФ не исключил нового контрнаступления ВСУ

Замначальника Генштаба ВС РФ Рудской допустил новое контрнаступление ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

ВСУ сохраняют возможность провести очередную попытку контрнаступления в случае серьезной поддержки со стороны Запада. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, слова которого передает газета «Красная Звезда».

«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — заявил Рудской.

18 февраля американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенным Штатам следует передавать военную помощь Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн.

В этот же день британский эксперт Александр Меркурис сказал, что украинские военнослужащие находятся в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства страны.

До этого военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стал одной из причин ситуации с городом Авдеевка.

Ранее американский аналитик заявил о грядущем провале ВСУ.

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