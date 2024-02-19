Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС ищет замену главарю движения в секторе Газа, так как они столкнулись с поражением и уже не контролируют регион. Об этом написало РИА Новости.

Высшее руководство движения активно ищет замену главарю группировки в палестинском анклаве Яхье Синвару, считает Галант. Он заявил, что «ХАМАС ищет следующего лидера, так как больше не доверяет своим командирам». Представитель Израиля отметил, что филиал ХАМАС в Газе не отвечает, и внешнее руководство движения за рубежом ищет новых лидеров для контроля над Газой.

По словам Галанта, бойцы ХАМАС потеряли боевой дух, а ЦАХАЛ продемонстрировал высокий уровень боевой готовности. В ходе операции 200 радикалов сдались в плен, а десятки других были схвачены. Галант выразил уверенность, что ЦАХАЛ ликвидирует оставшиеся батальоны ХАМАС и не остановится, пока не будут освобождены израильские заложники.

Бригада ХАМАС в Хан-Юнисе потерпела поражение и перестала функционировать как военное образование. Галант подчеркнул, что для полного краха ХАМАС как военной системы требуется решительное действие ЦАХАЛ. Он также отметил, что нет никого, кто мог бы помочь ХАМАС — ни иранцы, ни международные союзники.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.