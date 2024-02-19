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На Украине заявили о неспособности Европы выделять помощь в достаточном объеме

Вице-премьер Украины Стефанишина: Европа не может помогать Киеву так же, как США

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Shannon Stapleton/Reuters

Европейские государства не смогут оказывать военную помощь Киеву в том же объеме, что и Соединенные Штаты, если в конгрессе не одобрят решение о помощи Украине. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, слова которой передает «Укринформ».

«Европейские союзники, которые имеют другие обязательства, не могут быстро перегруппироваться и предоставить Украине необходимое оружие, которое было запланировано как поддержка со стороны США», — заявила Стефанишина.

18 февраля американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенным Штатам следует передавать военную помощь Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн.

До этого экс-постпред США при ООН и единственная конкурентка Дональда Трампа в Республиканской партии в борьбе за выдвижение на пост президента США Никки Хейли заявила, что Вашингтон должен одобрить новый пакет помощи Киеву, чтобы не отправлять своих солдат на Украину.

Ранее в Китае заявили об ослаблении западной поддержки Украины.

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