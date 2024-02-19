Нетаньяху связал победу над ХАМАС с освобождением заложников

Израиль готов добиться победы над радикальным движением ХАМАС, что способствует освобождению заложников, находящихся в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в своем выступлении перед руководством еврейских организаций США, сообщает ТАСС.

«Мы полны решимости достичь полной победы [над ХАМАС], что означает также освобождение заложников», — сказал Нетаньяху, добавив, что Израиль настроен на давление и жесткую позицию при переговорах.

Глава правительства также отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила три четверти батальонов ХАМАС в секторе Газа.

16 февраля Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает действия международного сообщества по вопросу мирного урегулирования с палестинцами.

До этого израильский премьер прокомментировал заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сравнил поведение еврейского государства в секторе Газа с действиями лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера в отношении евреев.

Ранее Нетаньяху объяснил, когда войска закончат сражаться в Газе.