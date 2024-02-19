Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху связал победу над ХАМАС с освобождением заложников

Нетаньяху: Израиль готов победить ХАМАС, что означает и освобождение заложников

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Израиль готов добиться победы над радикальным движением ХАМАС, что способствует освобождению заложников, находящихся в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в своем выступлении перед руководством еврейских организаций США, сообщает ТАСС.

«Мы полны решимости достичь полной победы [над ХАМАС], что означает также освобождение заложников», — сказал Нетаньяху, добавив, что Израиль настроен на давление и жесткую позицию при переговорах.

Глава правительства также отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила три четверти батальонов ХАМАС в секторе Газа.

16 февраля Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает действия международного сообщества по вопросу мирного урегулирования с палестинцами.

До этого израильский премьер прокомментировал заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сравнил поведение еврейского государства в секторе Газа с действиями лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера в отношении евреев.

Ранее Нетаньяху объяснил, когда войска закончат сражаться в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами