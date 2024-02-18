Американский сенатор призвал США давать оружие Украине в кредит

Соединенным Штатам следует передавать военную помощь Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн. Такое мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм в эфире CBS.

«Европа сделала $33 млрд из $50 млрд, которые они передают Украине, займом. Давайте сделаем это займом. Пусть они вернут [долг], когда смогут, если смогут. Потому что у нас долг на $34 трлн», — заявил Грэм, отметив, что Израилю и Тайваню следует предоставлять помощь на таких же условиях.

18 февраля экс-постпред США при ООН и единственная конкурентка Дональда Трампа в Республиканской партии в борьбе за выдвижение на пост президента США Никки Хейли заявила, что Вашингтон должен одобрить новый пакет помощи Киеву, чтобы не отправлять своих солдат на Украину.

В этот же день китайская газета Global Times писала, что в КНР считают, что поддержка Украины со стороны стран Запада стала ненадежной и в ближайшее время может еще ослабнуть.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине «будет разрешена за три месяца».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.