ВКС России ударили по ВСУ термобарической бомбой

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) термобарической бомбой ОДАБ-1500. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, снаряд был сброшен в пункт временной дислокации украинских войск, который был размещен в жилой застройке города.

В октябре 2023 года командование ВСУ под Соледаром было уничтожено российской бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Бомбу применили с истребителя-бомбардировщика Су-34, ее удар пришелся по штабу отдельной тактической группы «Соледар», он располагался неподалеку от села Александро-Калиново.

Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что российские авиабомбы ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), превосходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Ранее в Британии предрекли уничтожение позиций ВСУ бомбами ФАБ-1500.