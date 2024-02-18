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Кандидат в президенты США предостерегла от потенциального конфликта с РФ

Кандидат в президенты США Хейли предупредила о возможном конфликте с Россией

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Никки Хейли выразила опасения относительно потенциального военного конфликта между США и Россией после поражения Украины. Она предостерегла от такого поворота событий в интервью телеканалу ABC.

Политик располагает имеющимися у нее данными о том, что Российская Федерация якобы вынашивает «агрессивные планы» в отношении Польши и прибалтийских стран. Она предупредила, что это может привести к противостоянию.

Хейли подчеркнула, что в случае развития такой ситуации страны НАТО будут вынуждены вмешаться, а значит повышается риск втягивания США в военный конфликт. По ее мнению, поддержка Украины в этом контексте становится важной, и необходимо предоставить ей всю необходимую поддержку для обеспечения ее победы.

В январе Хейли заявила, что американская поддержка Украины предотвращает конфликт России со странами НАТО.

Ранее в США указали на необходимость одобрения нового пакета помощи Украине.

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