На юго-востоке Украины поврежден объект инфраструктуры

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины после взрыва получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

Согласно информации главы ОВА, помимо объекта инфраструктуры, повреждения зафиксированы также в местной пекарне и в жилом частном доме.

Незадолго до этого глава Николаевской администрации Виталий Ким заявлял, что поврежден объект портовой инфраструктуры, расположенный в Николаевской области Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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