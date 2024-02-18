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Американский ВПК стал получать больше заказов из-за боевых действий на Украине

WSJ: благодаря конфликту на Украине ВПК США столкнулся с ростом заказов

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Elizabeth Frantz/Reuters

Конфликт на Украине обернулся для военно-промышленного комплекса (ВПК) Соединенных Штатов Америки ростом числа заказов со стороны минобороны страны и европейских союзников. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что за минувшие два года оборонная промышленность США пережила «резкий рост заказов на оружие и боеприпасы». По сведениям WSJ, это связано с тем, что союзники в Европе пытаются нарастить свой военный потенциал, а Пентагон, в свою очередь, отправляет оружие в Киев.

Совокупный рост производства в ВПК США составил 17,5% с начала конфликта на Украине, добавляет газета.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки до четырех миллионов снарядов Украине в обход конгресса. Отмечается, что лидер Штатов может воспользоваться юридической лазейкой о передаче «избыточных оборонных товаров» третьим странам на $500 млн в год.

Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала европейские государства передать Украине ненужное вооружение.

Ранее на Украине предложили раздавать некоторым мобилизованным лопаты вместо оружия.

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