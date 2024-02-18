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Новороссийские десантники-танкисты нейтрализовали группу пехоты ВСУ в Запорожье

Новороссийские десантники-танкисты разгромили пехоту ВСУ на Запорожском фронте

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Минобороны РФ

В результате успешной операции на запорожском участке фронта, новороссийские десантники-танкисты разгромили группу пехоты Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление командира танка с позывным «Каспер».

Он подтвердил ликвидацию украинской пехотной группы, состоящей из шести человек и блиндажа, на расстоянии около восьми километров.

«Вернувшись с успешного выезда, наши воины отработали на отлично, точно попали в цель и уничтожили противника», — отметил командир.

Однако, по его словам, после завершения операции, их танк подвергся атаке двух FPV-дронов ВСУ. В результате инцидента были получены небольшие повреждения крышки радиатора и сетки вентилятора танка, заключается в публикации.

В конце января пресс-служба министерства обороны РФ сообщала, что российские военные уничтожили группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированных позициях на Купянском направлении.

Ранее под Купянском бойцы группировки «Запад» уничтожили группу украинской пехоты.

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