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Неизвестные попытались увести с маршрута израильский авиалайнер над Сомали

Неизвестные пытались захватить контроль над связью самолета Израиля над Сомали

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Unsplash

Неизвестные группировки предприняли попытку захвата контроля над системой связи израильского авиалайнера компании El Al, летевшего над Сомали. Сообщение об этом появилось на радиостанции Kan 18 февраля.

В материале отмечается, что самолет El Al направлялся из тайского острова Пхукет в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Во время перелета над Сомали, в зоне, предположительно находившейся под контролем хуситов, экипаж получил странные инструкции, не соответствующие проложенному маршруту. Пилоты быстро догадались, что попытка увода лайнера от его пункта назначения. Они переключились на альтернативные средства связи и сверили информацию с другими авиадиспетчерами.

Согласно информации станции, это уже не первый случай за последнюю неделю, когда подобные инциденты происходили с израильскими авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Таиланд.

Представители национального авиаперевозчика Израиля отметили, что авиационные власти Сомали предупредили о возможных сбоях в связи, поэтому пилоты были вынуждены воспользоваться альтернативными средствами коммуникации для обеспечения безопасности полета.

Современные хакеры обладают широким арсеналом средств, с помощью которых они могут получить доступ к персональному аккаунту пользователя. Подавляющее большинство из них рассчитывают на человеческие слабости: невнимательность, жадность, халатное отношение к созданию и хранению паролей. О том, как защититься от кибератак, «Газете.Ru» рассказал директор продукта SolarCloud ГК «Солар», эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Артем Избаенков.

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