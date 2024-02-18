Неизвестные попытались увести с маршрута израильский авиалайнер над Сомали

Неизвестные группировки предприняли попытку захвата контроля над системой связи израильского авиалайнера компании El Al, летевшего над Сомали. Сообщение об этом появилось на радиостанции Kan 18 февраля.

В материале отмечается, что самолет El Al направлялся из тайского острова Пхукет в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Во время перелета над Сомали, в зоне, предположительно находившейся под контролем хуситов, экипаж получил странные инструкции, не соответствующие проложенному маршруту. Пилоты быстро догадались, что попытка увода лайнера от его пункта назначения. Они переключились на альтернативные средства связи и сверили информацию с другими авиадиспетчерами.

Согласно информации станции, это уже не первый случай за последнюю неделю, когда подобные инциденты происходили с израильскими авиакомпаниями, выполняющими рейсы в Таиланд.

Представители национального авиаперевозчика Израиля отметили, что авиационные власти Сомали предупредили о возможных сбоях в связи, поэтому пилоты были вынуждены воспользоваться альтернативными средствами коммуникации для обеспечения безопасности полета.

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