В Херсоне произошли взрывы

Серия взрывов зафиксирована в городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Об этом сообщает украинская газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — отмечается в публикации.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.

В ночь на 18 февраля глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что после взрыва в ночь на воскресенье на промышленном предприятии во Львове произошел крупный пожар.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее взрыв зафиксировали в Харьковской области Украины.