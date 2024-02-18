Снайпер ВСУ рассказала, чем российские солдаты раздражают

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Елена Белозерская призналась, что ее и других бойцов раздражают российские беспилотники. Об этом она рассказала изданию The Sun.

Снайпер также рассказала, как изменились сегодняшние битвы против России по сравнению с боями 2014 и 2017 годов. Боевые действия в 2023 году стали сложнее, характер войн изменился.

«Дроны противника очень раздражают — что бы мы ни делали, враг практически все время нас видит», — сказала она.

Другой солдат ВСУ также рассказал о трудных условиях на линии фронта. В сети появилось видео разговора с родными раненого бойца украинской армии, которого бросили однополчане. Военного бросили под Авдеевкой.

Военный медик из Днепропетровской области с позывным «Джанго» пожаловался родным в видеопослании, что он и еще пятеро солдат не могут двигаться. Военнослужащий пояснил, что обещанный эвакуационный автомобиль за ними так и не приехал в течение двух суток.

Ранее украинские военные сдались в плен во время бегства из Авдеевки.