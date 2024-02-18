Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Снайпер ВСУ рассказала, чем российские солдаты раздражают

Снайпер ВСУ Белозерская призналась, что солдат раздражают российские дроны

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Елена Белозерская призналась, что ее и других бойцов раздражают российские беспилотники. Об этом она рассказала изданию The Sun.

Снайпер также рассказала, как изменились сегодняшние битвы против России по сравнению с боями 2014 и 2017 годов. Боевые действия в 2023 году стали сложнее, характер войн изменился.

«Дроны противника очень раздражают — что бы мы ни делали, враг практически все время нас видит», — сказала она.

Другой солдат ВСУ также рассказал о трудных условиях на линии фронта. В сети появилось видео разговора с родными раненого бойца украинской армии, которого бросили однополчане. Военного бросили под Авдеевкой.

Военный медик из Днепропетровской области с позывным «Джанго» пожаловался родным в видеопослании, что он и еще пятеро солдат не могут двигаться. Военнослужащий пояснил, что обещанный эвакуационный автомобиль за ними так и не приехал в течение двух суток.

Ранее украинские военные сдались в плен во время бегства из Авдеевки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами