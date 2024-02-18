Канцлера ФРГ раскритиковали за нежелание отправлять ракеты на Украину

Глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о продолжении обсуждений по поставкам Украине ракет дальнего действия Taurus. Ее слова приводит РИА Новости.

«Наша армия и все, кто несет ответственность за поставки оружия, сделали все возможное», — отметила политик.

Она также выразила недоумение по поводу нежелания канцлера ФРГ Олафа Шольца отправлять вооружение в Киев.

«Мне сложно объяснить, почему канцлер не может просто сказать: «хорошо, давайте сделаем это», — добавила Штрак-Циммерман.

В контексте текущей внешней политики Берлина депутат бундестага Норберт Реттген заявил, что Киев стоит выше Москвы, поэтому Германия должна передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Taurus, несмотря на риск эскалации конфликта.

«Канцлер не хочет принимать окончательное решение по поставкам ракет для ВСУ и постоянно ищет оправдания», — резюмировал депутат.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Германия поставит дальнобойные ракеты Taurus ВСУ, поскольку Берлин не дал однозначного отказа.

Ранее экс-советник Меркель назвал необоснованными опасения Шольца по передаче Taurus Киеву.