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Полковник не исключил решение украинского конфликта за три месяца

Полковник Матвийчук: конфликт на Украине может разрешиться за три месяца

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Gleb Garanich/Reuters

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с «Лентой.ру», что конфликт на Украине может разрешиться в течение трех месяцев без помощи Запада.

Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который говорил, что ситуация на поле боя на Украине «будет разрешена за три месяца».

По словам Матвийчука, оборона Вооруженных сил Украины «сыпется». ВСУ испытывают нехватку боеприпасов, а также мотивированных и стойких резервов, которые могли бы заменить бойцов, которые уничтожены, которые сдаются в плен. Он отметил, что «очень многие» бойцы украинской армии, которые сейчас сдаются в плен, говорят, «что они не видят перспектив дальнейшей борьбы».

Эксперт также считает, что заявления канцлера Германии Олафа Шольца, главы Евросовета Шарля Мишеля и Бореля являются «звеньями одной цепи».

«Они оценивают положение ВСУ как катастрофическое, которое может разрешиться в ближайшие несколько месяцев. Они пытаются его стабилизировать, но даже если гипотетически придут деньги или боеприпасы, необходимо иметь хорошо обученный личный состав. Я полагаю, тут они немножко лукавят», — добавил Матвийчук.

До этого Шольц сказал, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях».

Ранее в США заявили, что к сентябрю 2024 года в состав России могут войти Одесса, Николаев, Харьков и Днепр на фоне сложного положения ВСУ на поле боя.

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