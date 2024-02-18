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Украина не может дать прогноз на две недели вперед из-за отсутствия помощи от США

В Киеве из-за отсутствия помощи США не знают, что может произойти через 2 недели

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Alina Smutko/Reuters

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в Киеве не могут предсказать, что случится даже в ближайшие две недели из-за того, что американский конгресс до сих пор не одобрил выделение помощи Украине. Фрагмент ее интервью опубликован на Youtube-канале конференции.

«Мы сейчас оказались пленниками американского дискурса, [споров] вокруг финансовой помощи в конгрессе. Фактически мы оказались в изменившейся реальности — реальности неопределенности. Раньше наши партнеры стояли плечом к плечу с военной поддержкой. <…> И сейчас в этом плане мы не знаем, что будет происходить даже через две недели», — пояснила Стефанишина.

Она выразила надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что Париж в 2024 году обучит еще от 7 до 9 тысяч украинских солдат.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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