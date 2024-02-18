В Минобороны РФ назвали потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Украинские войска потеряли более 190 бойцов в боях на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, столкновения произошли в районе населенных пунктов Урожайное в ДНР и Приютное в Запорожской области.

Помимо живой силы ВСУ потеряли два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены польская САУ Krab, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б» и противотанковая пушка «Рапира».

До этого Минобороны РФ сообщало, что украинские войска потеряли до 100 бойцов на Краснолиманском направлении.

ВСУ также потеряли один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля на данном направлении.

На Донецком направлении потери Украины составили до 400 бойцов, также танки, боевые машины пехоты, шесть автомобилей и три гаубицы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.