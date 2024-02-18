Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что на Донецком направлении Вооруженные силы РФ ликвидировали до 400 украинских военных.

Согласно сообщению ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Российские воска поразили живую силу и технику 42-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах поселка Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), а также сел Красное и Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР).

В МО РФ уточнили, что ВСУ также потеряли два танка, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявлял, что российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.

17 февраля Минобороны России сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 40 военнослужащих.

Ранее Зеленский заявил о готовности поехать с Трампом на линию фронта.