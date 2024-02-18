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Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь «Градов»

МО: офицер Пивоваров дважды вызвал на себя огонь «Града», спасая сослуживцев

Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал, как, оказавшись со своим подразделением в окружении, приказал сослуживцам выходить и вызвал огонь реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на себя. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, за это бойцу было присвоено звание Героя России.

«Герой России капитан Олег Пивоваров — молодой офицер, свой подвиг совершил в 24 года», — указывается в публикации.

Как пояснили в пресс-службе, Олег родился в Амурской области, но родным городом для себя признает и Красноярск, где у него находится «много родственников». Его папа тоже был мобилизован и в настоящее время служит в Донбассе.

100 лет назад родился человек-легенда, один из героев Великой Отечественной войны — Александр Матросов. По официальной версии, 19-летний комсомолец «лег на боевую точку противника и заглушил» немецкий пулемет. Он был не первым и не последним бойцом, совершившим подобный подвиг. Некоторые смогли выжить. «Газета.Ru» изучила их истории и расспросила военного историка Евгения Норина, как и для чего ложатся на амбразуру в реальном бою — и возможна ли такая ситуация в наши дни.

Ранее МО разместило архивные документы о подвиге советского солдата.

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