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Украинские войска стянули под Авдеевку системы ПВО, включая Patriot

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО

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Global Look Press

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Среди образцов как советские зенитно-ракетные комплексы, так и несколько расчетов американских Patriot», — сказал Кимаковский.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Советник главы ДНР отметил, что ВСУ продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии населенного пункта Авдеевка. В Минобороны РФ отметили, что этот город являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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