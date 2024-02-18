Армия Израиля ударила по военным объектам движения «Хезболла» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Сегодня утром истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы» в районе Яруна», — сказано в сообщении.

В пресс-службе израильской армии добавили, что военные вели артиллерийский огонь для устранения угрозы в районах Альма-эль-Хаиб и Аль-Дахира на юге Ливана.

15 февраля сообщалось, что десятки военных объектов «Хезболлы», расположенных на территории Ливана, подверглись воздушной атаке со стороны израильских войск.

14 февраля пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что армия страны осуществила серию атак по территории Ливана. В заявлении подчеркивалось, что решение было принято после удара по северным районам еврейского государства со стороны Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр иностранных дел Ливана заявил, что война не покажется Израилю «пикником».