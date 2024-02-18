В Херсонской области заявили, что ВСУ способны лишь обстреливать мирных жителей

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что взятие Авдеевки под контроль российских войск показало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют обороняться, а могут лишь обстреливать мирное население. Своим мнением глава региона поделился в Telegram-канале.

«Ни один город, никакую территорию они [ВСУ] не взяли с боем. Обстреливать издалека мирные кварталы, пускать дроны и прятаться по блиндажам и подвалам под нашим огнем — вот и все, что они могут», — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что в ходе боев за Авдеевку российские военные проявили высокую воинскую доблесть и умение.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии населенного пункта Авдеевка. В Минобороны РФ отметили, что этот город являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

Ранее в США оценили взятие Авдеевки российской армией.