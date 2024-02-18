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В Херсонской области заявили, что ВСУ способны лишь обстреливать мирных жителей

Губернатор Сальдо: ВСУ в Авдеевке показали, что они могут лишь бить по населению

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что взятие Авдеевки под контроль российских войск показало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют обороняться, а могут лишь обстреливать мирное население. Своим мнением глава региона поделился в Telegram-канале.

«Ни один город, никакую территорию они [ВСУ] не взяли с боем. Обстреливать издалека мирные кварталы, пускать дроны и прятаться по блиндажам и подвалам под нашим огнем — вот и все, что они могут», — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что в ходе боев за Авдеевку российские военные проявили высокую воинскую доблесть и умение.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии населенного пункта Авдеевка. В Минобороны РФ отметили, что этот город являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

Ранее в США оценили взятие Авдеевки российской армией.

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