Компания из КНР представила новую гаубицу

Китайская компания Norinco представила новую 155-миллиметровую гаубицу, сообщает портал Defense News.

По информации издания, гаубицу крепят на колесное шасси, в роли которого может быть использована обычная грузовая машина. На нее устанавливают беспилотную башню от самоходной гаубицы SH16, оснащенную пушкой. Отмечается, что гаубица весит 16 тонн.

Гаубицу обслуживает экипаж из двух человек, они находятся в бронированной кабине грузовика. Орудие может быть оснащено автоматическим поворотным магазином для артиллерийских модульных зарядов. Он включает в себя не менее семи трубок, в каждой из них находится до шести снарядов.

До этого Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США. В Пекине прошли российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.