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В одном из регионов Украины поврежден объект инфраструктуры

В Полтавской области Украины поврежден объект инфраструктуры

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Sofiia Gatilova/Reuters

Глава военной администрации Полтавской области Украины Филипп Пронин заявил в Telegram-канале, что в регионе после взрывов поврежден инфраструктурный объект.

По словам Пронина, речь идет об объекте на территории Полтавского района. Он уточнил, что взрыв привел к пожару, который уже ликвидировали.

В ночь на 18 февраля украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Полтавской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

Сообщалось также о взрывах в Харьковской области Украины.

Накануне взрыв произошел в городе Днепре на юго-востоке Украины. По данным издания «Страна», в это же время сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях страны.

17 февраля инфраструктурный объект на окраине Запорожья получил повреждения. Глава подконтрольной Украине части региона Иван Федоров в своем Telegram-канале подтвердил факт взрыва, но не конкретизировал, о каком объекте идет речь. В этот же день агентство Укринформ сообщило о взрывах в Запорожье и Херсоне.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

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