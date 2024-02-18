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Военный раскрыл способы уничтожения украинских дронов

Военный Дандыкин: ВС РФ уничтожает украинские беспилотники средствами ПВО и РЭБ

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин «Ленте.ру».

«Сейчас у ВСУ ставка на диверсии, на терроризм. Беспилотники для этого используются различного типа», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что готовые дроны Украина получает из-за рубежа. Кроме того, из импортных комплектующих их также собирают на территории страны. По словам военного аналитика, попытки атаковать дронами территорию России будут продолжаться, поэтому российская армия совершенствует средства РЭБ и ПВО. Дандыкин подчеркнул, что сбитые дроны теряют курс и падают.

Накануне стало известно, что Запад оснастить ВСУ дронами с искусственным интеллектом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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