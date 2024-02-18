Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские войска уничтожили 15 БПЛА на Краснолиманском направлении

Группировка «Центр» уничтожила на Краснолиманском направлении 15 беспилотников ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, беспилотники были уничтожены в районах Кременной, Золотаревки и Карамзиновки.

Он добавил, что также подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что штурмовая авиация поразила замаскированные силы и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

После этого американское издание The Hill писало, что взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части Донецкой народной республики.

До этого стало известно, что на Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами