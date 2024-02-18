Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, беспилотники были уничтожены в районах Кременной, Золотаревки и Карамзиновки.

Он добавил, что также подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что штурмовая авиация поразила замаскированные силы и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

После этого американское издание The Hill писало, что взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части Донецкой народной республики.

До этого стало известно, что на Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.