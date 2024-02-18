Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что с солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, у пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) «спадает пелена с глаз». Сальдо считает, что «они видят, что россияне не такие, как утверждает Киев». Он утверждает, что «русские заботятся о раненых противниках, а также содержат плен в человеческих условиях».

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации Шамсаил Саралиев заявил, что РФ и Украина произвели обмен телами бойцов вооруженных сил двух стран.

24 января в районе белгородского населенного пункта Яблоново был сбит самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских солдат. Их сопровождали шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил РФ. Из-за трагедии обмен не состоялся.

В ноябре 2023 года пленный солдат ВСУ рассказал, что Украина не стремится обменивать раненых бойцов. «Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые [раненые], не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — рассказал Вавко.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.