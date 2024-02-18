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Al Jazeera: авиация Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в Газе

Al Jazeera: израильская авиация нанесла удар по лагерю палестинских беженцев в Газе

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Ariel Schalit/AP

Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нусейрат, который расположен в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, военные самолеты ВВС Израиля заметили над городом Калькилья на Западном берегу реки Иордан. В этом районе военные штурмуют населенный пункт Азмут.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости гарантий безопасности между Израилем и Палестиной, которые станут основой для политического решения о сосуществовании двух государств.

Накануне стало известно, что в США возобновили расследование финансирования агентства ООН, которое связывают с ХАМАС. Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала к «фундаментальным изменениям» БАПОР на фоне якобы связей с ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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