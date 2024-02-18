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В госпитале Севастополя умер замкомандующего 18-й армии полковник Магомеджанов

Глава Дагестана Меликов: замкомандующего 18-й армии Магомеджанов умер от ранений

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Заместитель командующего 18-й армии РФ полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя от полученных ранений в зоне спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«В Дагестане сегодня простились с нашим достойным земляком, полковником Магомедали Камильевичем Магомеджановым», — написал он.

В селе Хлют Рутульского района похороны прошли со всеми воинскими почестями. Проститься с офицером приехали представители парламента, правительства, общественной палаты, близкие и друзья.

Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. По словам Меликова, в «сложные для Кавказа годы» он служил командиром 77-й отдельной бригады полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской гвардейской флотилии. Глава региона назвал полковника мужественным, принципиальным человеком, настоящим патриотом.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким <…>. В этом горе вы не одни, мы всегда будем рядом», — заключил глава Дагестана.

Ранее Герой Советского Союза, командовавший 345-м полком ВДВ (в состав которого входила легендарная 9-я рота) в Афганистане, Валерий Востротин умер на 72-м году жизни.

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