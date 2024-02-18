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Советник Пушилина заявил о продолжении боевых действий в Авдеевке

Гагин: российские войска ведут зачистку на занятых позициях в Авдеевке

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Российская армия ведет зачистку на занятых позициях в Авдеевке. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передают РИА Новости.

Он уточнил, что часть Авдеевки занята силами ВС РФ, продвижение войск продолжается. Гагин подчеркнул, что отдельные очаги сопротивления остались. Советник Пушилина добавил, что эти украинские солдаты из-за отсутствия связи, возможно, не знали, что можно было отступить.

«Мы зачищаем ту часть города, которая находится под нашим контролем, и продвигаемся дальше», — рассказал Гагин, уточнив, что российские бойцы уже наступают вглубь городской застройки.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что приказ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об оставлении Авдеевки выпустили значительно позже того, как украинские солдаты побежали из Авдеевки.

В субботу, 17 февраля, над администрацией Авдеевки появился флаг России.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.

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